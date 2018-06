Charlotte (SID) - Der FC Bayern München hat im zweiten Spiel auf seiner USA-Reise eine Halbzeit lang eine überzeugende Leistung geboten. In Charlotte im Bundesstaat North Carolina besiegte der deutsche Fußball-Rekordmeister den schwachen italienischen Erstligisten Inter Mailand mit 4:1 (4:0).

In den starken ersten 45 Minuten der Münchner erzielten Julian Green (7., 30., 35.) und Mannschaftskapitän Franck Ribéry (12.) die Treffer. Vor 53.629 Zuschauern im Stadion des Football-Klubs Carolina Panthers ließen die Bayern bei großer Hitze in der zweiten Halbzeit nach, Mauro Icardi erzielte den Gegentreffer (90.).

Zum Abschluss ihrer drei Spiele umfassenden Reise treffen die Bayern am Mittwoch in East Rutherford bei New York auf Real Madrid. Ihre erste Begegnung hatten sie gegen den AC Mailand im Elfmeterschießen (3:5) verloren.