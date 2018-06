Charlotte (SID) - Knapp drei Wochen vor seinem ersten Saison-Pflichtspiel im DFB-Pokal beim FC Carl Zeiss Jena zeigt sich der deutsche Fußball-Meister Bayern München in einer beeindruckenden Frühform. Beim International Champions Cup in den USA setzte sich der Rekordchampion gegen den 18-maligen italienischen Meister Inter Mailand mit 4:1 (4:0) durch.

Überragender Akteur im Bank-of-America-Stadium von Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina war der amerikanische Nationalspieler Julian Green, dem vor der Pause (7., 30., 35.) ein Dreierpack gelang. Den vierten Bayern-Treffer erzielte Franck Ribéry (12.). Für die Italiener war Mauro Icardi in der Schlussminute erfolgreich. "Ich freue mich. Drei Tore sind immer etwas Besonderes und hier in Amerika umso schöner. Ich bin Stürmer, Toreschießen ist meine Aufgabe. Darum freue ich mich", sagte Matchwinner Green nach dem Schlusspfiff.

Erfreut war auch der neue Bayern-Trainer Carlo Ancelotti: "Es war eine schöne Atmosphäre und ein sehr gutes Spiel von uns, vor allem in der ersten Halbzeit. Ich bin sehr zufrieden." Gestört hatte den Italiener allerdings das Auftreten von Ribery. Der Franzose, der die Münchner anstelle des geschonten Philipp Lahm in den starken ersten 45 Minuten als Kapitän anführte, ließ sich später zu einer Rangelei mit Felipe Melo hinreißen und wurde dafür von seinem Coach gerüffelt: "So ein Verhalten gefällt mir nicht, man muss als Kapitän ein Vorbild sein."

Ancelotti hatte drei Tage nach dem Match gegen seinen Ex-Klub AC Mailand (3:5 i.E.) seine Startelf auf fünf Positionen geändert. Anstelle von Sven Ulreich, Holger Badstuber, Juan Bernat, Xabi Alonso und Lahm begannen Tom Starke, Nicolas Feldhahn, Fabian Benko, Milos Pantovic und Arturo Vidal, der erstmals nach seinem Urlaub wieder ein Spiel bestritt.

Bei Temperaturen um die 35 Grad, die immer wieder Trinkpausen erforderten, dominierten die Bayern nahezu über die komplette Spielzeit das Geschehen. Ihr drittes Match im Rahmen ihrer US-Tour bestreiten die Bayern am 4. August (1.30 Uhr MESZ/Sport1) in New York gegen Champions-League-Sieger Real Madrid.