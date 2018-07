Frankfurt/Main (SID) - Mittelfeldspieler Peter Niemeyer hält ungeachtet des Abgangs von fünf Leistungsträgern beim Fußball-Bundesligisten Darmstadt 98 den Klassenerhalt für möglich. "Wir werden nicht die weiße Fahne hissen. Wenn wir das wieder auf die Beine stellen, was wir im Vorjahr geleistet haben, kommen wir wieder in Regionen, in denen wir die Liga halten können", sagte der 32-Jährige der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

Die Lilien haben Torjäger Sandro Wagner (1899 Hoffenheim), Torhüter Christian Mathenia (Hamburger SV), Luca Caldirola (Werder Bremen), Konstantin Rausch (1. FC Köln) und Tobias Kempe (1. FC Nürnberg) verloren.

Zudem wurde dem abwanderungswilligen Innenverteidiger Slobodan Rajkovic, der wohl zum US Palermo wechselt, anders als Marcel Heller die Freigabe erteilt. Auch Coach Dirk Schuster hatte die Darmstädter nach ihrer ersten Bundesliga-Saison seit 33 Jahren überraschend verlassen und war zum Konkurrenten FC Augsburg gewechselt.

Niemeyer hatte kürzlich in der Bild-Zeitung gesagt: "Ich bin ganz ehrlich: Wenn wir mit so einem Kader antreten, wie er jetzt ist, können wir die weiße Fahne hissen."