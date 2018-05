Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 hat die Verpflichtung des Defensivspielers Coke von Europa-League-Gewinner FC Sevilla bestätigt. Der 29 Jahre alte Coke hat den Medizincheck absolviert und sich eine "grundsätzliche Einigung" erzielt.

Nach Medienberichten steht eine Ablösesumme von rund drei Millionen Euro im Raum. Coke, der Kapitän des FC Sevilla, will an diesem Montag nach Spanien zurückreisen, um letzte Formalitäten mit seinem bisherigen Arbeitgeber zu erledigen. Danach soll Coke, der mit Sevilla dreimal die Europa League gewann, in das Trainingslager der Schalker nach Mittersill in Österreich kommen. Er soll einen Dreijahresvertrag erhalten.

Zudem stehen die Gelsenkirchener unmittelbar vor einer weiteren Verpflichtung für die neue Erstligasaison. Außer Coke soll auch der frühere Augsburger Abdul Rahman Baba zu den Königsblauen geholt werden. Er soll laut Medienberichten für ein Jahr vom englischen Premier-League-Verein FC Chelsea ausgeliehen werden.

Ob noch an diesem Wochenende die Entscheidung über einen möglichen Wechsel von Schalkes Jung-Nationalspieler Leroy Sané zu Manchester City fällt, war am Sonntagnachmittag noch nicht sicher. Der 20-Jährige soll sich bereits zum Medizincheck in England aufhalten.

Schalke-Tweet zu Coke

Vereinsmitteilung