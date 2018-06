Berlin (dpa) - Bei einer Schießerei in Austin im Bundesstaat Texas hat es nach Polizeiangaben mehrere Opfer gegeben. Mindestens eine Frau kam ums Leben, wie der US-Nachrichtensender CNN unter Berufung auf einen medizinischen Notdienst berichtet. Der Notdienst twitterte, dass mehrere Menschen Schusswunden erlitten hätten. "Haltet Euch von der Innenstadt fern", twitterte die Polizei. In einem weiteren Tweet sprachen die Ermittler von mehreren Schießereien in der gleichen Gegend. An beiden Tatorten sei die Lage inzwischen unter Kontrolle.

