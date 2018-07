Bach: IOC ist nicht für Dopingskandale verantwortlich

Rio de Janeiro (dpa) - IOC-Präsident Thomas Bach sieht kein Versagen des Internationalen Olympischen Komitees im Fall der russischen Dopingskandale. Vor Journalisten sagte Bach am Sonntag in Rio de Janeiro, das IOC trage weder für den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Fakten noch für die Gründe dieser Vorfälle die Verantwortung. Die Welt-Anti-Doping-Agentur habe schon früher Hinweise auf Dopingvergehen in Russland gehabt. Dass nun wenige Tage vor Beginn der Sommerspiele Unklarheit herrsche, welche russischen Athleten starten könnten, sei deshalb nicht Schuld des IOC.

Bach zu Stepanowa-Startverbot: "War keine einfache Entscheidung"

Rio de Janeiro (dpa) - IOC-Präsident Thomas Bach hat das Startverbot für die russische Doping-Informantin Julia Stepanowa bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro erneut gerechtfertigt. Bach sagte am Sonntag vor Journalisten in Rio, das IOC müsse die olympischen Regeln befolgen. Er betonte, das IOC habe Unterstützung angeboten, damit Stepanowa ihre Karriere fortsetzen könne. Die Führungsspitze des IOC hatte einen zweiten Antrag Stepanowas, als neutrale Athletin starten zu können, nicht mehr diskutiert. Die 800-Meter-Läuferin wurde 2013 für zwei Jahre gesperrt. Als Kronzeugin hatte sie maßgeblichen Anteil daran, dass systematisches Doping bei Russlands Leichtathleten öffentlich gemacht und bewiesen worden war.

Wolfsburgs Trainer Hecking schließt Draxler-Transfer aus

Wolfsburg (dpa) - Fußball-Nationalspieler Julian Draxler soll auch in der nächsten Saison für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga spielen. Trainer Dieter Hecking lehnte einen Vereinswechsel des Mittelfeldspielers im "kicker"-Interview auch für den Fall ab, dass ein anderer Verein Draxler verpflichten möchte. Bisher hat laut Hecking kein anderer Club ein Angebot für den Weltmeister von 2014 vorgelegt. Sollte dies passieren, werde sich der VfL damit beschäftigen, unabhängig vom Namen. Sollte Draxler mit der Entscheidung des VfL Wolfsburg nicht einverstanden sein, müsse er sie dennoch akzeptieren, betonte Hecking.

FC Ingolstadt verlängert Vertrag mit Stürmer Hartmann

Längenfeld (dpa) - Der FC Ingolstadt kann weiter auf die Dienste von Stürmer Moritz Hartmann bauen. Wie der Fußball-Bundesligist am Sonntag mitteilte, einigte sich der 30-Jährige mit dem FCI auf eine Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2018. Hartmann spielt seit Sommer 2009 bei dem Verein. In 190 Pflichtspielen erzielte er 57 Treffer und steuerte 33 Vorlagen bei. Hartmann war in der vergangenen Saison mit zwölf Toren bester FCI-Torjäger.

PGA-Championship: Golfer Kaymer nach dritter Runde zurückgefallen

Springfield/New Jersey (dpa) - Martin Kaymer ist bei der 98. PGA-Championship der Golfer zurückgefallen. Mit 71 Schlägen schloss der Rheinländer am Sonntag im Baltusrol Golf Club von Springfield/New Jersey die am Vortag wegen starken Regens zunächst unterbrochene und dann auf den Folgetag verschobene dritte Runde auf dem geteilten 15. Rang ab. Mit insgesamt 206 Schlägen liegt Kaymer, der neun Plätze einbüßte, vor der für Sonntagnachmittag (Ortszeit) geplanten Schlussrunde sieben Schläge hinter den im Gesamtklassement nun allein führenden Jimmy Walker aus den USA.

Deutsche Hockey-Damen verlieren 0:2 gegen Argentinien

Buenos Aires (dpa) - Knapp eine Woche vor ihrem Auftaktmatch bei den Olympischen Spielen in Rio sind Deutschlands Hockey-Damen bei ihren letzten Härtetests ohne Sieg geblieben. Gegen die heimstarken Argentinierinnen gab es für die Auswahl von Bundestrainer Jamilon Mülders am Wochenende in Buenos Aires in zwei Trainingsspielen ein Unentschieden und eine Niederlage. Auf das 3:3 vom Samstag folgte am Sonntag ein 0:2. Dabei hatten die Deutschen ein deutliches Chancenplus, die Gastgeberinnen erwiesen sich aber als entschlossener im Abschluss.

Deutsche Basketballer gewinnen zweiten Test gegen Ukraine

Würzburg (dpa) - Einen Tag nach der Niederlage zum Start der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation haben die deutschen Basketballer ihr zweites Duell mit der Ukraine gewonnen. Das Team von Trainer Chris Fleming setzte sich am Sonntag in Würzburg in dem inoffiziellen Spiel mit 62:54 durch. Danilo Barthel vom FC Bayern München war mit zwölf Punkten bester deutscher Werfer. Am Samstag hatte das Team das erste Spiel nach der Ära von Dirk Nowitzki mit 77:83 verloren.