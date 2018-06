Ankara (AFP) Zwei Wochen nach dem Putschversuch in der Türkei sind fast 1400 Soldaten aus den Streitkräften entlassen worden. Präsident Recep Tayyip Erdogan habe die Entlassungen am Sonntag per Dekret angeordnet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Unter den 1389 Entlassenen, die dem islamischen Prediger Fethullah Gülen nahestehen sollen, sind demnach auch Erdogans engster Militärberater Ali Yazici sowie Levent Türkkan, der Adjutant von Generalstabschef Hulusi Akar.

