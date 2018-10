Wolfsburg (dpa) - VW will im Abgasskandal noch in diesem Jahr die Umrüstung aller manipulierten Dieselmodelle in Europa auf den Weg bringen. Ob der Konzern es aber schafft, ist ungewiss. Sie gingen weiterhin davon aus, dass der Rückrufprozess bis Ende des Jahres für alle betroffenen Modelle begonnen haben werde. Das sagte der Vertriebschef der Marke VW, Jürgen Stackmann. Bislang stehen die Werkstätten etwa 4,6 Millionen manipulierten Autos für die Umrüstung offen, weltweit sind 11 Millionen Fahrzeuge betroffen.

