Peking (AFP) Die Fahrdienstvermittler Didi Chuxing und Uber legen Berichten zufolge ihre Aktivitäten im heiß umkämpften chinesischen Markt zusammen. Die US-Firma Uber werde an dem fusionierten Unternehmen einen Anteil von 20 Prozent halten, berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Der chinesische Konkurrent Didi Chuxing werde derweil eine Milliarde Dollar (895 Millionen Euro) in Uber investieren.

