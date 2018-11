München (AFP) Auf deutschen Autobahnen ist am kommenden Wochenende nach Einschätzung des ADAC erneut mit zahlreichen Staus zu rechnen. Aus Bayern und Baden-Württemberg rolle "eine zweite Reisewelle heran", teilte der Verkehrsclub am Montag in München mit. Zudem befänden sich Urlauber aus einigen ostdeutschen Ländern und aus Skandinavien wieder auf dem Rückweg.

