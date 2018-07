Hannover (AFP) Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen die AfD Niedersachsen wegen des Verdachts der Fälschung von Wahlunterlagen und Urkundenfälschung im Zusammenhang mit der Kommunalwahl am 11. September. Demnach könnten Unterschriften von Bürgern gefälscht sein, die AfD-Kandidaten in der Stadt Hameln angeblich unterstützen, wie die Staatsanwaltschaft in Hannover am Montag mitteilte. Anzeige hatte nach Angaben der Stadt die Kommunalverwaltung erstattet.

