Hamburg (AFP) Sogenannte Mikroplastikpartikel in Meeres- und Flussböden sind nach einer Untersuchung Hamburger Forscher noch viel stärker mit giftigen Schadstoffen belastet als erwartet. Die Belastung der mikroskopisch kleinen Kunststoffteile sei um das Drei- bis Vierfache höher als die des umliegenden Sediments, berichtete ein Expertenteam der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) am Montag in der Hansestadt.

