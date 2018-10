Berlin (AFP) Nach Ansicht des Vorsitzenden der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, ist in Deutschland zu viel Wirbel um die Demonstration für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gemacht worden. Dass der Kundgebung am Sonntag in Köln so viel Aufmerksamkeit in den Medien geschenkt worden sei, sei ein "Armutszeugnis", sagte Sofuoglu der "Passauer Neuen Presse" vom Montag.

