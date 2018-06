London (dpa) - Was sind die Trends für Weihnachten 2016? Beim britischen Kaufhaus Selfridges kann man das in diesem Jahr schon Anfang August herausfinden. Heute öffnete der Einzelhändler in seiner Filiale in der Londoner Oxford-Street eine Abteilung mit rund 50 000 Weihnachtsartikeln. "Wir haben so viele Kunden, die uns aus der ganzen Welt besuchen und Weihnachtssouvenirs in ihrem Sommerurlaub kaufen möchten, die sie zuhause nicht bekommen", hieß es. Zu den Trends 2016 gehören laut Selfridges individuelle Dekorationen, Glitzer und Metallic-Glanz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.