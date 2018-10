Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Danny Latza vorzeitig bis zum 30. Juni 2019 verlängert. Der 26-Jährige war 2015 vom Zweitligisten VfL Bochum zu den Rheinhessen gewechselt und absolvierte in der vergangenen Saison 27 Bundesligaspiele für die Mainzer.

"Danny Latza genießt bei uns große Wertschätzung, was auch in der vorzeitigen Verlängerung seines Vertrages zum Ausdruck kommt. Er hat sich in kurzer Zeit zum Leistungsträger in unserer Mannschaft entwickelt", sagte Sportdirektor Rouven Schröder über Latza, der derzeit von Adduktorenproblemen geplagt wird.