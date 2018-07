Gelsenkirchen (SID) - Der Wechsel des Fußball-Nationalspielers Leroy Sané vom Bundesligisten Schalke 04 zu Manchester City in die englische Premier League steht unmittelbar bevor. Schalke bestätigte am Montag dem SID, dass sich der 20 Jahre alte Offensivspieler in Manchester befindet, wo der Medizincheck ansteht. "Wir sind jetzt soweit klar mit Manchester. Jetzt muss Manchester mit dem Spieler klar kommen. Das sollte heute oder spätestens morgen früh über die Bühne gehen", sagte Heidel am Montagnachmittag der WAZ.

Ohne Sané waren die Schalker am Montagmittag vom Düsseldorfer Flughafen ins Trainingslager nach Mittersill in Österreich gereist. Der Jungstar, der sich bereits am vergangenen Freitag von seinen Teamkameraden in Gelsenkirchen verabschiedet hatte, soll beim Klub des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Zur kolportierten Ablösesumme von 50 Millionen, wollte Heidel aber keine Angaben machen: "Am Anfang sind wir sehr weit auseinander gelegen. Jetzt haben wir ein Ergebnis erzielt, mit dem wir mehr als zufrieden sein können."