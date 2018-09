Hamburg (SID) - Bruno Labbadia will dem Fußball-Bundesligisten Hamburger SV nach den Millionentransfers von Filip Kostic und Alen Halilovic wieder das Selbstverständnis des Siegens einimpfen. "Dafür brauchen wir in erster Linie positive Inspiration und Lust, die vor uns liegende Chance zu ergreifen, die sich uns durch die Investitionen in den Kader jetzt bietet", sagte der 50-Jährige im kicker-Interview.

Die Hanseaten, die in den vergangenen Jahren zum Sparen gezwungen waren, haben auch mithilfe der Finanzspritze des Milliardärs Klaus-Michael Kühne in diesem Sommer mit Kostic (VfB Stuttgart/14 Millionen Euro), Halilovic (FC Barcelona/5), Bobby Wood (Union Berlin/3,5) und Luca Waldschmidt (Eintracht Frankfurt/1,3) bereits vier Millionen-Transfers stemmen können.

Zu hohe Erwartungen fürchtet Labbadia dennoch nicht. "Ganz ehrlich, einen größeren Druck als bei meinem Dienstantritt kann es nicht geben", sagte der frühere Torjäger, der den HSV nach zwei vorigen Relegations-Dramen in der vergangenen Saison auf Platz zehn führte: "Jetzt überwiegt eindeutig eine wahnsinnige Lust darauf, mit diesem Kader wieder begeisternden Fußball anzubieten."