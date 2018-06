Neapel (SID) - Der italienische Fußball-Vizemeister SSC Neapel hat einen Ersatz für den zum Rekordmeister und Ligakonkurrenten Juventus Turin gewechselten Torjäger Gonzalo Higuain gefunden. Der polnische EM-Teilnehmer Arkadiusz Milik kommt vom niederländischen Spitzenklub Ajax Amsterdam und wird am Dienstag einen Vertrag beim SSC unterschreiben.

Der 22-Jährige wurde den Fans bereits am Montagabend am Rande der Feierlichkeiten anlässlich des 90-jährigen Vereinsjubiläums vorgestellt, und Klubpräsident Aurelio De Laurentis begrüßte Milik via Twitter - einzig eine offizielle Bestätigung des Transfers vonseiten der Klubs steht noch aus.

Milik, ehemaliger Leverkusener und Augsburger Bundesligaprofi, soll Medienberichten zufolge einen Fünfjahresvertrag erhalten. Über die Ablösesumme wurde zunächst nichts bekannt, sein Vertrag in Amsterdam war noch bis zum 30. Juni 2021 gültig.

Der Argentinier Higuain war in der vergangenen Woche für etwa 90 Millionen Euro von Neapel nach Turin gewechselt. Beim Klub um Weltmeister Sami Khedira erhielt der 28-Jährige einen Vertrag bis 2020.