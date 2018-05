Grassau (dpa) - Mit einem 90-minütigen Auftakttraining ist Bundesliga-Neuling RB Leipzig in sein Trainingslager in Grassau am Chiemsee gestartet.

Mit im 26 Spieler umfassenden Aufgebot war auch noch Abwehrspieler Anthony Jung, dessen möglicher Wechsel zum Ligakonkurrenten FC Ingolstadt weiter verhandelt wird.

RB-Trainer Ralph Hasenhüttl, der im Achental auf die beiden Olympia-Fahrer Davie Selke und Lukas Klostermann verzichten muss, will sein Team bis zum 10. August optimal auf den Saisonstart mit dem Pokalspiel bei Dynamo Dresden und dem Bundesliga-Auftakt bei der TSG Hoffenheim vorbereiten. Seine Spieler müssen sich auf intensive Einheiten in Sachen Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit gefasst machen, aber auch taktische Schulungen stehen auf dem Programm.

Hasenhüttl geht davon aus, dass RB in den drei Testspielen gegen den FC Turin in Kufstein, SD Eibar und FC Liefering in Grassau nicht komplett ausgeruht antreten wird. In den Begegnungen soll sich aber schon weitgehend eine Stammformation herauskristallisieren.

"Ich denke schon, dass wir eine Formation 60 Minuten spielen lassen, eine andere dann 30 Minuten. Ob das dann auch eine mögliche Stamm-Mannschaft ist, die die Stunde lang aktiv ist, ist der Fantasie anderer überlassen", sagte der Trainer.

