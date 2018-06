Wiesbaden (dpa) - Der Gewinner des Rekord-Lottogewinns von knapp 85 Millionen Euro hat nach Angaben von Lotto Hessen drei Jahre Zeit, seinen Gewinn abzuholen. So lang ist nach Angaben einer Sprecherin die gesetzliche Verjährungsfrist.

Sie sei zum Anfang des Jahres für sämtliche Glückspiele dieser Art verlängert worden, sagte sie am Montag in Wiesbaden. Bis zum Jahreswechsel betrug die Frist lediglich 13 Wochen.

Bis zum Montag hatte sich der gesuchte Spieler noch nicht gemeldet. Er hatte am Freitagabend den Eurojackpot geknackt. Im Topf waren exakt 84 777 435,80 Millionen Euro - der bislang höchste Lotteriegewinn in Deutschland. Bislang ist nur bekannt, dass der Lottoschein mit den sieben richtigen Gewinnzahlen in einem Laden in Nordhessen abgegeben wurde. Noch ist unklar, ob ein einzelner Spieler oder eine Tippgemeinschaft abgesahnt hat.

