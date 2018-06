Berlin (dpa) - Der Ton zwischen Ankara, Brüssel und Berlin wird immer schärfer. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu stellte den Flüchtlingspakt zwischen der EU und seinem Land infrage und forderte ultimativ die versprochene Visumfreiheit für Türken. Damit biss er in Brüssel und Berlin aber auf Granit. Gleichzeitig verschärften sich die Spannungen mit Deutschland: Ankara bestellte den deutschen Gesandten ins Außenministerium ein - aus Protest dagegen, dass Präsident Recep Tayyip Erdogan nicht per Videoschalte zu seinen Anhängern in Köln sprechen durfte.

