Köln (SID) - Nur wenige Tage vor der Eröffnung der 31. Olympischen Spiele in Rio de Janeiro reist die deutsche Mannschaft von Frankfurt in die brasilianische Metropole. Um 20 Uhr wird der Tross vor der Reise an den Zuckerhut verabschiedet.

Während die Olympischen Spiele in den Startlöchern stehen, sind es für die deutschen Behindertensportler noch einige Wochen, bevor im September die Paralympischen Spiele in Rio de Janeiro (7. bis 18. September) starten. Am Montag nominiert der Deutsche Behindertensportverband (DBS) in Berlin seine Mannschaft für Brasilien.