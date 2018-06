Istanbul (AFP) Erstmals seit dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei hat US-Generalstabschef Joseph Dunford in Ankara mit türkischen Spitzenvertretern beraten. Dunford traf am Montag unter anderen Regierungschef Binali Yildirim und seinen türkischen Kollegen Hulusi Akar. Dabei habe Dunford den jüngsten Putschversuch "auf das Schärfste" verurteilt und die "Bedeutung unserer beständigen Partnerschaft" für die regionale Sicherheit betont, erklärte sein Sprecher Greg Hicks anschließend.

