Berlin (AFP) Die Bundesregierung strebt ungeachtet des erwarteten Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union derzeit keine Sonderregelung zur Einbürgerung von Briten an. Auf britische Staatsangehörige fänden weiterhin "die für alle Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der EU geltenden Einbürgerungserleichterungen Anwendung", heißt es in einer der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag vorliegenden Regierungsantwort auf eine parlamentarische Anfrage des Grünen-Abgeordneten Volker Beck.

