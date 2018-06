Berlin (AFP) Mehr als jedes vierte Kind in Europa ist von Armut bedroht. Rund 22,8 Millionen Kinder unter 16 Jahren und damit 27,4 Prozent wuchsen im Jahr 2014 in benachteiligenden sozialen Verhältnissen heran, wie die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Sabine Zimmermann, am Dienstag unter Berufung auf Daten des Europäischen Statistikamts Eurostat mitteilte.

