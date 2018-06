Ulm (AFP) Ein psychisch kranker Mann hat im baden-württembergischen Bad Boll bei Ulm mit der Explosion selbstgebauter Sprengvorrichtungen gedroht und damit am Montagabend nach Angaben der Ulmer Polizei einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die von Nachbarn alarmierten Beamten umstellten zunächst das Mehrfamilienhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Mieter aus sechs Wohnungen wurden demnach in Sicherheit gebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.