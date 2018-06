Seoul (AFP) Südkoreas Behörden verschärfen in Reaktion auf den Abgasskandal ihre Gangart gegenüber Volkswagen. Das Umweltministerium in Seoul untersagte am Dienstag den Verkauf von 80 VW-Modellen und erlegte dem Konzern eine Geldbuße von umgerechnet rund 14,3 Millionen Euro auf. Die Zulassung für die betroffenen Modelle wurde nach Angaben des Ministeriums aufgehoben; betroffen seien rund 83.000 VW-Fahrzeuge in Südkorea.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.