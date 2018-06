Bremen (SID) - Eine Rückkehr des deutschen Nationalspielers Max Kruse zum Fußball-Bundesligisten Werder Bremen steht kurz bevor. Am Dienstagnachmittag absolvierte der 28-Jährige in einem Bremer Krankenhaus seinen Medizincheck, laut der Kreiszeitung Syke soll er am Mittwoch als Neuzugang vorgestellt werden. "Das kann schnell gehen, das wird sich nicht mehr ewig hinziehen", sagte Werder-Sportchef Frank Baumann.

Kruses Eskapaden in der vergangenen Saison waren dabei offensichtlich kein Hindernis. "Ganz Fußball-Deutschland kennt Max und weiß, welche Fähigkeiten er hat", sagte Baumann: "Wir kennen ihn auch als Menschen und Person, da habe ich keine Bedenken."

Kruse stand bereits von 2006 bis 2009 bei den Hanseaten unter Vertrag, kam jedoch in dieser Zeit nur zu einem Bundesliga-Einsatz. Über den Zweitligisten FC St. Pauli fand Kruse beim SC Freiburg in die erste Liga, eine weitere Station vor seinem Engagement in Wolfsburg war Borussia Mönchengladbach.

Derzeit wird noch über das Gehalt des 14-maligen Nationalspielers verhandelt. Von einem weitgehend perfekten Wechsel zu Galatasaray Istanbul hatte Kruse im Juli wegen der politischen Lage in der Türkei Abstand genommen.