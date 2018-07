Bremen (SID) - Eine Rückkehr von Nationalspieler Max Kruse zum Fußball-Bundesligisten Werder Bremen wird konkreter. "Das kann schnell gehen, das wird sich nicht mehr ewig hinziehen", sagte Werder-Sportchef Frank Baumann der Kreiszeitung Syke.

Der kapriziöse Stürmer steht beim Bremer Ligarivalen VfL Wolfsburg nach mehreren außersportlichen Eskapaden auf der Abschussliste. Baumann: "Es ist schon so, dass dieser Transfer deutlich realistischer ist, als wir uns vor Wochen erhofft haben."

Der 28-Jährige stand bereits von 2006 bis 2009 bei den Hanseaten unter Vertrag, kam jedoch in dieser Zeit nur nur einem einzigen Bundesliga-Einsatz. Über den Zweitligisten FC St. Pauli fand Kruse beim SC Freiburg in die erste Liga, eine weitere Station vor seinem Engagement in Wolfsburg war Borussia Mönchengladbach.

Derzeit wird noch über das Gehalt des 14-maligen Nationalspielers verhandelt. Von einem weitgehend perfekten Wechsel zu Galatasaray Isranbul hatte Kruse im Juli wegen der politischen Lage in der Türkei wieder Abstand genommen.