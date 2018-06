München (SID) - Bayern Münchens Superstar Franck Ribéry glaubt fest an eine Rückkehr von Uli Hoeneß zum deutschen Fußball-Rekordmeister. "Ich bin mir sicher, dass er zurückkommen wird. Uli Hoeneß ist so wichtig für den Verein. Bayern München hat so viel Power, aber Uli kann dem Verein trotzdem noch einmal mehr Power geben. Er hat so viel Kraft, so viel Euphorie. Uli ist das Herz des Vereins", sagte der Franzose der am Mittwoch erscheinenden Sport-Bild.

Eine Entscheidung von Hoeneß steht kurz bevor. Es gibt aber kaum mehr Zweifel daran, dass der 64-Jährige beim FC Bayern wieder als Präsident und Aufsichtsratschef einsteigt. Im Herbst steht die Mitgliederversammlung an.