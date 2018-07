London (AFP) Nach dem vereitelten Angriff eines 20-jährigen Briten auf den republikanischen US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump will die Mutter des Täters ihren autistischen Sohn vor einer Haft in den USA bewahren. "Michael ist äußerst verletzlich, und ich glaube nicht, dass er eine Inhaftierung in einem US-Gefängnis überleben würde", sagte Lynn Sandford am Dienstag in London. "Michael ist ein Autist, der die Folgen seines Handelns nicht abschätzen kann."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.