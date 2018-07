Los Angeles (dpa) - Die Fernsehschauspielerin und Produzentin Roma Downey wird in Hollywood mit einer Sternenplakette geehrt. Wie die Veranstalter der "Walk of Fame"-Zeremonien mitteilten, soll Downey am 11. August den 2586. Stern auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood enthüllen. Downeys Ehemann, der TV-Produzent Mark Burnett, wird als Gastredner erwartet. Downey und Burnett produzierten zuletzt eine Neuverfilmung des Hollywood-Klassikers "Ben Hur", die Anfang September in den deutschen Kinos anläuft.

