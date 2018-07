Heroldsbach (dpa) - Königin Silvia von Schweden will ein Feriencamp für sozial benachteiligte Kinder in Oberfranken besuchen. Sie kommt als Gründerin der Kinderschutzorganisation World Childhood Foundation heute in den Erlebnispark Schloss Thurn in Heroldsbach. Dort organisiert die Deutsche Fernsehlotterie Ferien für hilfebedürftige Mädchen und Jungen - wie in insgesamt 15 Camps in Deutschland. Die Stiftung der schwedischen Königin und die deutsche Soziallotterie hatten sich kürzlich zusammengetan im Engagement für Kinderrechte.

