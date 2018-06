Bengasi (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag im libyschen Bengasi sind nach Angaben aus Militärkreisen mindestens 15 Soldaten getötet worden. Mehr als 30 weitere seien durch das Attentat in Al-Gawarscha im Westen der Hafenstadt verletzt worden, sagte ein Sprecher der Truppen von General Chalifa Haftar am Dienstag. Dieser unterstützt eine von der UNO nicht anerkannte Gegenregierung, die ihren Sitz in Bengasi hat.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.