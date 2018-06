Rouen (dpa) - Eine Woche nach dem islamistischen Anschlag auf eine französische Kirche nehmen Gläubige heute Abschied von dem ermordeten Priester Jacques Hamel. In der Kathedrale von Rouen gibt es am Nachmittag eine öffentliche Trauerfeier für den 85 Jahre alten Geistlichen. Anschließend wird er nach Angaben der Diözese im Familienkreis beigesetzt. Zwei 19 Jahre alte Islamisten waren am vergangenen Dienstag in die Kirche in Saint-Étienne-du-Rouvray in der Nähe von Rouen eingedrungen und hatten den Priester erstochen.

