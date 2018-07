Istanbul (AFP) Die türkische Führung will die Spionage im Inland und im Ausland einem Bericht zufolge künftig voneinander trennen. Wie die Zeitung "Hürriyet" am Dienstag berichtete, soll der Nachrichtendienst MIT in einen Inlands- und einen Auslandsgeheimdienst aufgesplittet werden. Bei der Einheit für das Ausland soll demnach außerdem eine Koordinierungsstelle für beide Sektionen eingerichtet werden, die zusätzlich noch eigene Geheimdienstanalysen erstellt.

