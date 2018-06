Neu Delhi (dpa) - Mehr als 120 Menschen sind im Osten Indiens bei Monsun-Unwettern ums Leben gekommen. In der Region sind Millionen von Menschen von den schweren Regenfällen betroffen. In Orissa wurden am Wochenende 52 Menschen tödlich vom Blitz getroffen, die meisten von ihnen waren laut Katastrophenschutz Bauern, die auf ihren Feldern arbeiteten. In Bihar starben bei Überschwemmungen seit vergangener Woche mindestens 28 Menschen, im nordöstlichen Bundesstaat Assam kamen 34 Menschen ums Leben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.