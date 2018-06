La Paz (AFP) In Bolivien ist der deutsche Priester Sebastian Obermaier gestorben, der in dem südamerikanischen Land Dutzende Kirchen errichtete und von armen Kindern als eine Art Weihnachtsmann verehrt wurde. Der 81-Jährige habe am Dienstag an seinem Wohnort in El Alto im bolivianischen Hochland einen Herzinfarkt erlitten, sagte sein Kollege Pabel Padilla. Obermaier soll in einem der ärmsten Viertel von El Alto beigesetzt werden.

