Lissabon (dpa) - Mehrere tausend Besucher eines Musikfestivals sind in Portugal wegen eines Großbrandes in Sicherheit gebracht worden. Trotz der hohen Teilnehmerzahl sei die Evakuierungsaktion am Nachmittag nach einer ersten Panik problemlos verlaufen, berichten Medien vor Ort. Das Feuer sei aus noch unbekannter Ursache auf einem Parkplatz ausgebrochen. Die Flammen hätten sich schnell ausgebreitet und unter anderem einen Zeltplatz erreicht. Verletzte habe es nicht gegeben, aber mindestens 400 Fahrzeuge seien beschädigt worden.

