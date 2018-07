Kopenhagen (AFP) Dänische Muslime haben sich zur Bestattung eines der Kirchen-Attentäter bereit erklärt, die Ende Juli im Nordwesten Frankreichs einen Priester ermordet hatten. Den Vorschlag machte der Präsident des dänischen Islamischen Fonds für Bestattungen, Kasem Said Ahmad, am Mittwoch, falls sich in Frankreich keine Gemeinde bereit erkläre, den Islamisten Adel Kermiche zu beerdigen.

