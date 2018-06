Berlin (AFP) Angesichts der anhaltenden Gewalt im Osten der Ukraine hat die Bundesregierung die Konfliktparteien kritisiert. Berichte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zeigten "in aller Dramatik, dass wir weit davon entfernt sind, wirklich zu einem tragenden, nachhaltigen, dauerhaften, festen Waffenstillstand" zu kommen, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, am Mittwoch in Berlin.

