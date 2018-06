Frankfurt/Main (AFP) Eine Herzmuskelentzündung wird bei Kindern häufig übersehen. In 80 bis 90 Prozent der Fälle verlaufe die Erkrankung zwar mild und heile auch ohne Behandlung meist komplett aus, erklärte die Deutsche Herzstiftung am Mittwoch in Frankfurt am Main. Allerdings erkrankten in Deutschland jährlich rund 3500 Kinder und Jugendliche so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.