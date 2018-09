München (AFP) In der CSU mehren sich Forderungen nach einer Ausweitung der Mütterrente. Die Frauen-Union (FU), die Arbeitnehmer-Union und die Senioren-Union bei den Christsozialen schließen sich der entsprechenden Forderung der bayerischen Sozialministerin Emilia Müller (CSU) an, wie sie am Mittwoch gemeinsam mitteilten. Müller hatte gefordert, allen Müttern und Vätern, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, das im Vergleich zu jüngeren Müttern noch fehlende dritte Jahr an Kindererziehungszeit anzurechnen.

