Potsdam (AFP) Der italienische Autor und Journalist Roberto Saviano erhält den diesjährigen M100 Media Award. Zur Preisverleihung am 15. September in Potsdam wird als Rednerin unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet, wie der Verein M100 Sanssouci Colloquium Potsdam Media International, der den Preis verleiht, am Mittwoch mitteilte. Die Auszeichnung wird seit 2005 an Menschen vergeben, die "Fußspuren" in der Welt hinterlassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.