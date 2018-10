Leipzig (AFP) Nach dem Fund zweier zerstückelter Leichen in einem Leipziger Badesee hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Gegen den 36-Jährigen wurde am Dienstag Haftbefehl wegen des Verdachts des zweifachen Mordes erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Leipzig mitteilten. Er befindet sich demnach aufgrund dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft.

