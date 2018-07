Darmstadt (SID) - Fußball-Bundesligist Darmstadt 98 leiht Mittelfeldspieler Yannick Stark an den Zweitliga-Absteiger FSV Frankfurt aus. Der 25-Jährige wird in der kommenden Saison für den Drittligisten auflaufen. Der gebürtige Darmstädter spielte bereits von 2011 bis 2013 für die Frankfurter und kam in dieser Zeit zu 60 Liga-Einsätzen. Es folgte der Wechsel zu 1860 München und im Januar 2015 die Rückkehr nach Darmstadt.