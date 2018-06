Bremen (SID) - Werder Bremens Neuzugang Max Kruse hat sich bis mindestens 2018 an seinen neuen Arbeitgeber gebunden. Dieses Detail verriet Werder-Sportdirektor Frank Baumann bei der Präsentation des Nationalspielers am Mittwoch in der Hansestadt.

"Die genaue Laufzeit ist ein Vertragsinhalt, der nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Ich kann aber sagen, dass Max nicht nur für ein Jahr unterschrieben hat", erklärte Baumann.

Der 28 Jahre alte Kruse, der zuletzt das Trikot des norddeutschen Ligarivalen VfL Wolfsburg trug, geht optimistisch an sein zweites Engagement an der Weser heran: "Ich kann definitiv besser spielen als in der vergangenen Saison. Das genau ist mein Anspruch für die neue Spielzeit."