Be'er Scheva (SID) - Der griechische Fußballmeister Olympiakos Piräus ist in der Qualifikation zur Champions League überraschend früh gescheitert. Der letztjährige Gruppengegner des deutschen Rekordmeisters Bayern München verlor in der dritten Quali-Runde nach einem 0:0 im Hinspiel mit 0:1 (0:0) beim israelischen Meister Hapoel Be'er Scheva. Das Tor des Tages erzielte Shir Tzedek in der 79. Spielminute.

Auch für Schachtjor Donezk war die dritte Runde Endstation. Der neunmalige ukrainische Meister unterlag beim Schweizer Vizemeister Young Boys Bern nach 2:0-Hinspielerfolg mit 2:4 nach Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 0:2 (0:0) gestanden. Donezk verpasst damit erstmals seit 2009/10 die Gruppenphase der Königsklasse.

Der französische Drittplatzierte AS Monaco konnte die 1:2-Hinspielniederlage beim türkischen Vizemeister Fenerbahce Istanbul durch einen 3:1-Heimsieg dagegen drehen und steht damit in den Play-offs. Für die Monegassen traf unter anderem Rückkehrer Radamel Falcao, der Neu-Istanbuler Roman Neustädter spielte durch.

RB Salzburg (1:0 und 2:0 gegen Partizani Tirana) und Ajax Amsterdam (1:1 und 2:1 gegen PAOK Saloniki) wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und zogen ebenfalls in die Play-offs ein. Für die Salzburger ist es der neunte Versuch, erstmals die Champions-League-Gruppenphase zu erreichen.