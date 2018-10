Dortmund (SID) - Mittelfeldspieler Moritz Leitner ist nicht mit dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ins Trainingslager nach Bad Ragaz/Schweiz gereist. Wie der Vizemeister am Mittwoch bekannt gab, ist der 23-Jährige für Vertragsgespräche freigestellt.

Leitner besitzt in Dortmund zwar noch einen Vertrag bis 2017, unter Trainer Thomas Tuchel kam er in der abgelaufenen Saison allerdings lediglich in 13 Pflichtspielen zum Einsatz.