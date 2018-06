Istanbul (dpa) - Mehr als zwei Wochen nach dem Putschversuch in der Türkei ist laut Amnesty International der Verbleib vieler Gefangener noch immer unklar. Viele Festgenommene seien aus Kapazitätsgründen überall im Land in Sporthallen oder Reitställen unter teils menschenunwürdigen Bedingungen untergebracht, sagte der Türkei-Experte der Organisation, Andrew Gardner, der dpa. Amnesty hatte vergangene Woche auf mögliche Folter in Polizeigewahrsam hingewiesen. Die türkische Regierung streitet diesvehement ab.

